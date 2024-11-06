Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sundu. Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, gıda işletmelerinin denetim sürecine ışık tutacak olan "Gıda İşletmeleri Karekod Uygulaması" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu uygulamanın 2025 yılında zorunlu hale geleceğini belirtti.

Ormanların Önemi ve Destekler

Yumaklı, Türkiye’nin orman varlığını artırmak için atılan adımlara dikkat çekerek, 7,5 milyar tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı. Son 22 yılda orman varlığını 23,4 milyon hektara çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, 2003 yılından beri uygulanan Orman Köy İlişkileri projeleri ile 284 bin aileye ve 236 kooperatif projesine toplamda 30 milyar lira destek sağladıklarını duyurdu.

Orman Yangınları ile Mücadele

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede havadan su atma kapasitesini artırdıklarını, ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. 2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin rezerv güçlerle birlikte 438 tona ulaştığı bilgisini paylaştı. Yangınlara müdahale süresinin 40 dakikadan 11 dakikaya düşürüldüğünü belirtti.

Tarımda Gelişmeler ve Destekler

Bakan Yumaklı, tarım sektöründe önemli artışlar olduğunu ifade ederek, dikkat çekti: Hayvan varlığı büyükbaşta %67,7, küçükbaşta %64,3 ve kanatlı hayvanlarda %48,9 arttı. Bu başarıların arkasında artırılan desteklerin bulunduğunu ve 2023 yılında 11 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini belirtti.

2025 Yılı Bütçesi Hedefleri

2025 yılı bütçesinin 438 milyar lira olmasının yanı sıra, tarımsal destek tutarının 135 milyar liraya çıkacağı bilgisini veren Yumaklı, depremden etkilenen illere yönelik 11,5 milyar lira kaynak kullanılacağını açıkladı. Bakan, bu çerçevede tüm vatandaşları "Geleceğe Nefes" temalı etkinliğe destek vermeye davet etti.