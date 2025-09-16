Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Desteklerini Açıkladı: Ayçiçek, Soya, Pamuk, Buğday

Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 bitkisel üretim desteklerini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 üretim yılına ilişkin bitkisel üretim desteklerini derleyerek paylaştı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ürün bazında verilecek destek tutarları ve ek destek koşulları detaylandırıldı.

Yağlı tohumlar ve pamuk

Bakanlığın paylaşımına göre 2026 yılı için ayçiçeği ve soya üretiminde dekara 930 lira, pamuk üretiminde dekara 1395 lira destek sağlanacak. Paylaşımda ayrıca şu bilgiler yer aldı: "Planlı üretime uygun ekim yapıyorsanız 465 lira daha eklenecek. Su kısıtı havzalarında üretim yapıyorsanız 372 lira ilave destek."

Tahıllar

Buğday ve arpa ile ilgili destekler de yükseltildi. Paylaşımda, bu yıl için buğday ve arpada dekar başına 634 lira, dane mısırda 488 lira olan desteğin, gelecek üretim yılı için 806 liraya çıkacağı aktarıldı. Bakanlık, "Buğday, arpa ve dane mısırda 2026 yılı için artırılan desteklemelerle üreticimizin emeği daha da değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Baklagiller ve diğer ürünler

2026 üretim yılı için baklagil destekleri de paylaşıldı: kuru fasulyede dekara 930 lira, mercimek ve nohutta dekara 620 lira destek sağlanacak. Bakanlık, "Baklagil desteklerimizle üreticimizin emeği değer kazanıyor, kırsal kalkınma güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Patates, soğan ve yağlı tohumlarda çeşitlilik

Patates ve soğan üretiminde bu yıl dekara 488 lira olan destek, 2026'da 620 liraya çıkacak. Ayrıca yağlı tohumlar kapsamında kanola üretiminde dekara 930 lira, aspir üretiminde dekara 620 lira destek verileceği paylaşıldı. Bakanlık, "2026 yılı için artırılan kanola ve aspir üretimi desteklerimizle üretimde çeşitlilik artıyor, kırsalda bereket büyüyor." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda yer alan bu tutarlar ve ek destek koşullarıyla üreticilere yönelik destek paketi, 2026 üretim yılı için tarımsal üretimin teşviki ve kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda şekillendirildi.