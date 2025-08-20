Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziran’da Yıllık %33,88, Aylık %2,52 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziran Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 33,88 ve aylık bazda yüzde 2,52 artış gösterdi.

Ana Veriler

Endeks, haziranda bir önceki aya göre %2,52, geçen yılın aralık ayına göre %17,88, geçen yılın aynı ayına göre %33,88 ve 12 aylık ortalamalara göre %32,27 yükseldi.

Ana gruplara göre, bir önceki aya kıyasla tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %2,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %0,95 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi %33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi %33,61 yükseldi.

Alt Gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Haziranda yıllık bazda artışın düşük olduğu alt gruplar %17,91 ile tarımsal ilaçlar ve %19,52 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %61,77 ile veteriner harcamaları ve %40,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Haziranda bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar %0,94 ile binalar ve %0,95 ile malzemeler olarak hesaplandı. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar %6,05 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %4,48 ile enerji ve sağlayıcılar oldu.