Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ve Akkuyu NGS yetkilileri, Tarsus Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma odaklı işbirliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:02
Heyet Tarsus Üniversitesi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ile Gülnar ilçesinde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yetkilileri, Tarsus Üniversitesini ziyaret ederek olası işbirliklerini görüştü.

Katılımcılar ve toplantı

Heyette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akkuyu NGS Saha Koordinatörü Taha Aslan, uzman Harun Öğmen, Akkuyu Nükleer AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Aleksander Kvasha ve Akkuyu Nükleer AŞ Mühendislik Desteğinden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı Vitalii Shutikov yer aldı. Heyet, Rektör Prof. Dr. Ali Özen ile bir araya geldi ve görüşmenin ardından üniversitenin senato salonunda akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Rektör Özen'in değerlendirmesi

Prof. Dr. Ali Özen, toplantıda şunları söyledi: "Üniversiteler, ülkenin ve işletmelerin acilen ihtiyaç duydukları kalifiye personeli akademik bilgi birikimleri sayesinde yetiştirirler. Tarsus Üniversitesi olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ihtiyaç duyulan elamanlar için hem ön lisans hem de lisans programları açmayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsünü de kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Sunumlar ve saha gezisi

Toplantıda akademisyenler üniversiteyi tanıtan sunumlar gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından heyet, üniversitenin fakültelerini gezerek olası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

