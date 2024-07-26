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Tat Gıda'nın 7. Dijital Tarla Günü: Tarımda Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Tat Gıda, 7. Dijital Tarla Günü etkinliğiyle çiftçiler ve teknoloji firmalarını bir araya getirerek tarımda dijitalleşmeyi teşvik etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:06
Tat Gıda'nın 7. Dijital Tarla Günü: Tarımda Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Tat Gıda'dan Çiftçilere Destek

Tat Gıda, her yıl düzenlediği Dijital Tarla Günü etkinliğinin 7'incisini gerçekleştirerek çiftçilerle buluştu. Bu etkinlikte çiftçilerin farkındalığını artırmak ve tarım ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Veysel Memiş'ten Önemli Açıklamalar

Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Veysel Memiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarım ve gıda sektörünün ülke için taşıdığı stratejik öneme değinerek, "Sağlıklı nesiller, sağlıklı beslenme ile inşa edilir. Bu da tarım faaliyetlerinden başlar," dedi.

Teknoloji ve Sürdürülebilir Tarım

Memiş, artan gıda ihtiyacına ve iklim krizinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, tarımda kalite ve verimliliğin ancak teknoloji ile sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka destekli sulama çözümlerinin geliştirilmekte olduğunu belirtti.

Gençler ve Sözleşmeli Tarım

Çiftçilerin tarlalarını dijital olarak takip etmeleri gerektiğini ifade eden Memiş, gençlerin tarıma yönlendirilmesi için çeşitli eğitimler planladıklarını açıkladı. "Tarıma gençleri çekmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Çiftçi Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Projeleri

Tat Gıda'nın gerçekleştirdiği projelerle, çiftçilere dijital tarım istasyonları ve yapay zeka destekli çözümler sunarak tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmayı hedefliyor. Memiş, gelecek yıllarda daha fazla çiftçiye ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Tat Gıda, çiftçi farkındalığını artırmak ve ekosistemin gelişimine destek olmak için her yıl...

Tat Gıda, çiftçi farkındalığını artırmak ve ekosistemin gelişimine destek olmak için her yıl düzenlediği Dijital Tarla Günü'nün 7'ncisini gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Veysel Memiş'in etkinlikteki konuşmasına yer verildi.

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