Tavşanlı Noterlerinde Cumartesi Mesaisi Talebi Adalet Bakanlığı'na

Kütahya Tavşanlı'da noter yoğunluğu nedeniyle milletvekilleri Demir ve Biçer, Cumartesi hizmet talebini Adalet Bakanlığı'na iletti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:33
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde noterlerde artan yoğunluk nedeniyle vatandaşların Cumartesi günü de hizmet talebi, Adalet Bakanlığı'na iletildi.

Görüşme ve talep

Milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile yaptığı görüşmede, hafta içi yoğunluğu ve mesai saatleri nedeniyle işlemlerini yaptırmakta zorlanan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ele aldı. Demir ve Biçer, Tavşanlı Noterlerinin Cumartesi günleri de hizmet vermesi talebini Genel Müdür Öztatar'a sundu.

Yetkililerin yaklaşımı ve beklenen sonuç

Milletvekilleri, görüşmeye ilişkin yaptıkları açıklamada, Genel Müdür Hakan Öztatar'ın konuya gösterdiği duyarlı ve olumlu yaklaşımın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Demir ve Biçer, ilgisi ve hassasiyeti için Öztatar'a teşekkür ederek, Tavşanlılı vatandaşlar adına sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Talebin kabul edilmesi halinde, hafta içi noter işlemlerini gerçekleştirmekte zorlanan vatandaşların Cumartesi günü işlem yapabilmesiyle yoğunluğun azalması ve hizmetlere erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

