Tayvan, Trump'ın Tarife Tehdidine Karşı Yerel Çip Endüstrisini Destekleyecek

Tayvan Hükümeti, Trump’ın Gümrük Tarifesi Tehdidine Yanıt Verdi

Tayvan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel çiplere gümrük tarifesi getirme tehditine karşı önlemler alacağını duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın buradan ithal çiplere yönelik gümrük tarifeleri uygulayacağına dair sözlerinin ardından geldi.

Başbakan Cho'nun Açıklamaları

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, Ay Yeni Yılı'nın başlangıcı dolayısıyla ziyaret ettiği bir tapınakta gazetecilere verdiği demeçte, Ekonomik İşler Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların olası tarifelerin etkilerini tartışmak üzere toplantılar yapacağını belirtti. Cho, Tayvan'ın teknoloji geliştirmedeki liderliğini korumak için dünya ile daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Küresel Çip Üretiminin Yüzde 60'ı Tayvan'da

Trump'ın tehdidi, dünyadaki çiplerin yaklaşık %60'ının, ileri teknoloji çiplerin ise %90’ının üretildiği Tayvan'da endişe yarattı. Tayvan, aynı zamanda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) gibi dünya çapında önemli çip üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Apple ve Nvidia gibi devlerin tedarik zincirleri açısından kritik bir role sahip olan bu endüstri, Tayvan ekonomisi için büyük önem taşıyor.

İhracat ve Yatırımlar

Tayvan’ın ABD'ye ihracatı, 2024’ün ilk 1 ayında 106,2 milyar dolara ulaşmış, bu rakamın büyük bir kısmını çip ihracatı oluşturmuştur. Önceki Başkan Joe Biden döneminde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek için büyük bir destek vermiştir.

Bu dönemde, Tayvan şirketi TSMC, ABD’nin Arizona eyaletinde 3 yeni çip fabrikası kurmak için 65 milyar dolar yatırım yapmayı planlamaktadır.