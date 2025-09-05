TBB'den Ücretsiz Kredi Okuryazarlığı Eğitimi Başladı

TBB, "Kredi Okuryazarlığı" Eğitimini Hayata Geçirdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında "kredi okuryazarlığı" eğitimini uygulamaya aldı. Hazırlanan programla vatandaşların kredi sistemine ilişkin bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve sağlıklı finansal kararlar alınmasının desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Eğitim, kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan konuları sade ve anlaşılır bir dille aktarıyor. Katılımcıların uygulamalı bilgilerle donatılması ve bilinçli tercihler yapabilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Hedef Kitle ve Erişim

Program, hem gençlere hem de yetişkinlere hitap ederek toplumun tüm kesimlerinin kredi okuryazarlık düzeyinin artırılmasını amaçlıyor. TBB, toplumun kredi okuryazarlığı kazanmasının bireylerin finansal kararlarını bilinçli şekilde almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.

Eğitim ücretsiz olarak sunuluyor; erişim için https://egitim.tbb.org.tr/ adresi kullanılabilir.