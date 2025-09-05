DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

TBB'den Ücretsiz Kredi Okuryazarlığı Eğitimi Başladı

TBB, bireylerin kredi bilgisini artırmak amacıyla ücretsiz 'kredi okuryazarlığı' eğitimini başlattı; kredi kartları, kredi notu ve geri ödeme süreçleri anlatılıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:58
TBB'den Ücretsiz Kredi Okuryazarlığı Eğitimi Başladı

TBB, "Kredi Okuryazarlığı" Eğitimini Hayata Geçirdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında "kredi okuryazarlığı" eğitimini uygulamaya aldı. Hazırlanan programla vatandaşların kredi sistemine ilişkin bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve sağlıklı finansal kararlar alınmasının desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Eğitim, kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan konuları sade ve anlaşılır bir dille aktarıyor. Katılımcıların uygulamalı bilgilerle donatılması ve bilinçli tercihler yapabilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Hedef Kitle ve Erişim

Program, hem gençlere hem de yetişkinlere hitap ederek toplumun tüm kesimlerinin kredi okuryazarlık düzeyinin artırılmasını amaçlıyor. TBB, toplumun kredi okuryazarlığı kazanmasının bireylerin finansal kararlarını bilinçli şekilde almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.

Eğitim ücretsiz olarak sunuluyor; erişim için https://egitim.tbb.org.tr/ adresi kullanılabilir.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİGEM 3 bin 320 Küçükbaş Hayvan İçin İhale Açtı
2
Ömer Bolat: Tarım ve Gıdada 22 Yılda 3 Katlık Büyüme
3
Bayraktar: Kasım-Aralıkta 2 bin megavatlık YEKA yarışması
4
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde — Gözler Avro Bölgesi 2. Çeyrek Büyüme Verisinde
5
TBB'den Ücretsiz Kredi Okuryazarlığı Eğitimi Başladı
6
Hazine Haftaya 3 İhale ve 1 Doğrudan Satış Gerçekleştirecek
7
Türkiye'de Müze Sayısı 2024'te %5 Artışla 636'ya Yükseldi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor