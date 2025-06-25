TBMM KİT Komisyonu'nda ÇAYKUR ve Türkşeker'in 2021-2022 Hesapları Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, ÇAYKUR ve Türkşeker'in 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını ele aldı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, sunumunda Türkiye'de çay tarımının 792 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 205 bin üretici aile tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Alim, ÇAYKUR'un güçlü dağıtım ağı sayesinde Türkiye çay pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü söyleyerek, "100'ün üzerinde ülkeye paketli çay ihracatı yapıyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yaş çay alımlarına dair bilgiler paylaşan Alim, üreticilere 13 milyar 676 milyon lira ödeme yaptıklarını belirtti. Ayrıca, üreticilere dekar başına 10 bin lira organik çay fark ödemesi yapıldığını ifade etti.

Alim, 2010'dan bu yana toplam 1 milyar 356 milyon lira organik çay farkı ödendiğini de ekledi. Yıl sonu itibarıyla 87 bin ton kuru çay stoğu bulunduğunu ve 2025 kampanya dönemine 40 bin ton stokla girmeyi planladıklarını belirtti.

2022 sonunda bütçe hedeflerinin üzerinde, ihracat dahil toplam 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Alim, bu kapsamda soğuk çay ürünlerinin satışının 122 milyon litre olduğunu kaydetti.

Türkşeker'de Rekor Üretim

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şirketin dünya şeker pancarının yaklaşık %2,593 bin üretici ile 3,4 milyon dekar alanda yetiştirilen 22,3 milyon ton şeker pancarından 2 milyon 750 bin ton şeker ürettiklerini ifade etti.

Şahin, 2023 yılı üretim döneminde tarihi rekorlar kırıldığını, 2021 yılı ile karşılaştırıldığında şeker üretiminde %34 artış sağladıklarını söyledi. Ayrıca, yerli tohum çalışmalarının ilerlediğini ve 2024 itibarıyla tescillenmiş çeşitlerin tohum üretimine başlanacağını bildirdi.

Komisyon, Üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, ÇAYKUR ve Türkşeker'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesaplarını ibra etti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker), 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker), 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.