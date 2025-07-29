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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Korkmaz: Ödemeler Ağustos'ta Başlayabilir

Adem Korkmaz, ödemelerin ağustos ayında başlayabileceğini ve eylül-ekim gibi tamamlanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:23
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Korkmaz: Ödemeler Ağustos'ta Başlayabilir

Ödemeler Ağustos’ta Başlayabilir

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur'da yaptığı açıklamalarda, "Büyük ihtimal eylül, ekim gibi bütün ödemeler tamamlanmış olur. Ağustos içerisinde de ödemeler başlayabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

25 İlin Ziyareti ve Ön Rapor

Burdur'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Korkmaz, 25 ili ziyaret ederek akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum örgütü başkanlarından bilgi aldıklarını dile getirdi. Zirai donla ilgili olarak hazırladıkları ön raporla ilgili bilgi veren Korkmaz, 12 Nisan'a kadar olan zarar oranının karşılanmasına yönelik kabinenin taahhüdü olduğunu ve teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

TARSİM ile İlgili Gelişmeler

Korkmaz, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında poliçesi olan ve %100 hasarı bulunanların tüm ödemelerinin yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 2 milyar lira ödendi. Ayrıca 20 milyar liranın muallakta olduğunu" kaydetti. Muallak durumu, hasarın niteliğinin eylülde belli olduğu, meyvelerde dökülme gibi problemlerle zamanla netleştiği vurgusunu yaptı.

Gelecek Yıllar ve Destek Talepleri

Korkmaz, bazı bölgelerde hasarların gelecek yılı da etkilediğini, örneğin Malatya'da en erken kayısının 2027-2028 yıllarında 2024 rekoltesine ulaşabileceğini belirtti. 2026-2027 yıllarında finansal destek önerisi sunduklarını dile getiren Korkmaz, sübvansiyon kredileri ile faizsiz veya düşük faizli, 3-5 yıl süreli ödeme talep ettiklerinin altını çizdi.

Son olarak Korkmaz, TARSİM’in yeniden yapılandırılmasını ve mümkünse bir kısmının zorunlu hale getirilmesini istediklerini vurguladı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz...

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taş Oda'da bir araya geldi. Korkmaz, burada açıklamalarda bulundu.

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