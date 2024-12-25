DOLAR
35,2 -0,11%
EURO
36,64 0,07%
ALTIN
2.962,48 -0,12%
BITCOIN
3.491.735,41 -1,95%

TCMB 2025 Yılı Para Politikası'nı Yayımladı: KKM Uygulaması Sonlanacak

TCMB, 2025 para politikası çerçevesini açıkladı; KKM uygulamasının sonlanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:08
TCMB 2025 Yılı Para Politikası'nı Yayımladı: KKM Uygulaması Sonlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Yılı Para Politikasını Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına yönelik para politikası, makroihtiyati çerçevesi ve döviz likiditesi yönetimi hakkında önemli duyurular yaptı. Banka, sadeleşme adımlarına devam edeceğini ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının yıl içinde sonlandırılacağını açıkladı.

İletişim ve Bilgilendirme Süreçleri

TCMB, raporunda, basın, yatırımcılar ve akademik çevrelerle iletişimin sürdürüleceğini vurguladı. "Yatırımcılar, analistler ve ekonomistler ile teknik içerikli toplantılar yapılmaya devam edecektir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla etkileşimler artırılacaktır." denildi.

Sosyal Medya Kullanımı Artacak

Raporda, TCMB'nin sosyal medya hesaplarını etkin iletişim kanalları olarak kullanacağı ifade edildi. TCMB’nin aldığı politika kararları, sürdürdüğü uygulamalar ve yayınlarla ilgili bilgilendirmelerin sosyal medya üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Para Politikası Uygulamaları ve Analizler

TCMB, enflasyonun etkileyen dışsal faktörlere yönelik analize devam edecek. "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025-2027 Araştırma Gündemi" oluşturularak, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gündem ile ulusal ve küresel düzeyde araştırmalara destek verileceği vurgulandı.

2024 ve 2025 Yılı Hedefleri

Rapora göre, 2024 yılı içerisinde makroihtiyati politika çerçevesinde yapılacak olan sadeleşme adımları arasında KKM uygulamasının sonlandırılması yer alıyor. 2025 yılında dezenflasyon sürecinin başlamasıyla, Türk lirası varlıklara olan talebin artması bekleniyor.

Kredi Büyümesine Yönelik Önlemler

Kredi büyümesine yönelik sınırların artırılacağı belirtilirken, Türk lirası ticari kredilerde aylık büyüme sınırı %2,5’ten %2’ye düşürülecek. Ayrıca yabancı para kredilere yönelik sınırlama getirileceği ifade edildi. Kredi kartları için uygulanacak azami faiz oranları da yeniden düzenlenecektir.

TCMB, bu adımlarla kredi büyümesinin ve kompozisyonunun dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlama hedefindedir.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB 2025 Yılı Para Politikası'nı Yayımladı: KKM Uygulaması Sonlanacak
2
Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı!
3
TCMB, 2025 Yılı Para Politikası Takvimini Açıkladı
4
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
5
American Airlines, Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşları Durdurdu
6
Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği: Toplum Endişeleri Giderek Artıyor

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir