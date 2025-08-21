TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03145 TL
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48947 TL
BHD — BAHREYN DİNARI: 108.4688 TL
BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33631 TL
BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.2789 TL
BWP — BOTSVANA PULASI: 3.0569 TL
BRL — BREZİLYA REALİ: 7.4501 TL
DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31472 TL
CZK — ÇEK KORUNASI: 1.9410 TL
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL
MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5333 TL
PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71630 TL
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3100 TL
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1185 TL
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46861 TL
HKD — HONG KONG DOLARI: 5.2338 TL
IQD — IRAK DİNARI: 0.03122 TL
ISK — İZLANDA KRONU: 0.33197 TL
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07608 TL
KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.31653 TL
COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01017 TL
LYD — LİBYA DİNARI: 7.5369 TL
HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12034 TL
MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.77344 TL
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6805 TL
MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.1781 TL
EGP — MISIR LİRASI: 0.84303 TL
MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4292 TL
NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3102 TL
NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02663 TL
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00328 TL
PEN — PERU YENİ SOLU: 11.7189 TL
PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.1940 TL
RSD — SIRP DİNARI: 0.40595 TL
SGD — SİNGAPUR DOLARI: 31.7709 TL
SDG — SUDAN POUNDU: 0.06812 TL
SYP — SURİYE LİRASI: 0.00314 TL
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3100 TL
THB — TAYLAND BAHTI: 1.2527 TL
TND — TUNUS DİNARI: 14.1708 TL
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6861 TL
UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99226 TL
OMR — UMMAN RİYALİ: 106.2206 TL
JOD — ÜRDÜN DİNARI: 57.6805 TL
VND — VİETNAM DONGU: 0.00155 TL
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 11.9518 TL
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3402 TL
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8011 TL