TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu; döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:40
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03145 TL

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48947 TL

BHD — BAHREYN DİNARI: 108.4688 TL

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33631 TL

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.2789 TL

BWP — BOTSVANA PULASI: 3.0569 TL

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.4501 TL

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31472 TL

CZK — ÇEK KORUNASI: 1.9410 TL

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5333 TL

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71630 TL

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3100 TL

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1185 TL

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46861 TL

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.2338 TL

IQD — IRAK DİNARI: 0.03122 TL

ISK — İZLANDA KRONU: 0.33197 TL

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07608 TL

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.31653 TL

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01017 TL

LYD — LİBYA DİNARI: 7.5369 TL

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12034 TL

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.77344 TL

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6805 TL

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.1781 TL

EGP — MISIR LİRASI: 0.84303 TL

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4292 TL

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3102 TL

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02663 TL

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00328 TL

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.7189 TL

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.1940 TL

RSD — SIRP DİNARI: 0.40595 TL

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 31.7709 TL

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06812 TL

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00314 TL

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3100 TL

THB — TAYLAND BAHTI: 1.2527 TL

TND — TUNUS DİNARI: 14.1708 TL

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6861 TL

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99226 TL

OMR — UMMAN RİYALİ: 106.2206 TL

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 57.6805 TL

VND — VİETNAM DONGU: 0.00155 TL

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 11.9518 TL

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3402 TL

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8011 TL

