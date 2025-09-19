TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu:
ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.02799 TL
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.49981 TL
BHD — BAHREYN DİNARI: 109.4518 TL
BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33913 TL
BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.7031 TL
BWP — BOTSVANA PULASI: 3.1098 TL
BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7686 TL
DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31842 TL
CZK — ÇEK KORUNASI: 1.9944 TL
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL
MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5599 TL
PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.72228 TL
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3742 TL
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.0901 TL
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46814 TL
HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3079 TL
IQD — IRAK DİNARI: 0.03150 TL
ISK — İZLANDA KRONU: 0.33872 TL
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07622 TL
KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.31944 TL
COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01060 TL
LYD — LİBYA DİNARI: 7.6524 TL
HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12404 TL
MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.78830 TL
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8102 TL
MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2385 TL
EGP — MISIR LİRASI: 0.85679 TL
MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4862 TL
NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3741 TL
NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02762 TL
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00334 TL
PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8423 TL
PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.3633 TL
RSD — SIRP DİNARI: 0.41346 TL
SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.1117 TL
SDG — SUDAN POUNDU: 0.06876 TL
SYP — SURİYE LİRASI: 0.00317 TL
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3741 TL
THB — TAYLAND BAHTI: 1.2940 TL
TND — TUNUS DİNARI: 14.1973 TL
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7935 TL
UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99829 TL
OMR — UMMAN RİYALİ: 107.1904 TL
JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.2109 TL
VND — VİETNAM DONGU: 0.00156 TL
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3597 TL
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3646 TL
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.1913 TL