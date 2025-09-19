TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıklarının güncel listesi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:38
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu:

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.02799 TL

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.49981 TL

BHD — BAHREYN DİNARI: 109.4518 TL

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33913 TL

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.7031 TL

BWP — BOTSVANA PULASI: 3.1098 TL

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7686 TL

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31842 TL

CZK — ÇEK KORUNASI: 1.9944 TL

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5599 TL

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.72228 TL

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3742 TL

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.0901 TL

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46814 TL

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3079 TL

IQD — IRAK DİNARI: 0.03150 TL

ISK — İZLANDA KRONU: 0.33872 TL

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07622 TL

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.31944 TL

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01060 TL

LYD — LİBYA DİNARI: 7.6524 TL

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12404 TL

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.78830 TL

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8102 TL

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2385 TL

EGP — MISIR LİRASI: 0.85679 TL

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4862 TL

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3741 TL

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02762 TL

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00334 TL

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8423 TL

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.3633 TL

RSD — SIRP DİNARI: 0.41346 TL

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.1117 TL

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06876 TL

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00317 TL

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3741 TL

THB — TAYLAND BAHTI: 1.2940 TL

TND — TUNUS DİNARI: 14.1973 TL

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7935 TL

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99829 TL

OMR — UMMAN RİYALİ: 107.1904 TL

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.2109 TL

VND — VİETNAM DONGU: 0.00156 TL

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3597 TL

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3646 TL

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.1913 TL

