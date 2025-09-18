TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını içeren bilgi amaçlı güncel kur tablosu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:59
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Veriler, döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı formatında sunulmuştur.

Kur Tablosu

ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.02801

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50235

BHD - BAHREYN DİNARI: 109.4693

BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33918

BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.8978

BWP - BOTSVANA PULASI: 2.9019

BRL - BREZİLYA REALİ: 7.7836

DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31934

CZK - ÇEK KORUNASI: 2.0087

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00250

MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5929

PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.72351

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3793

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1119

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46839

HKD - HONG KONG DOLARI: 5.3076

IQD - IRAK DİNARI: 0.03151

ISK - İZLANDA KRONU: 0.34087

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07629

KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31949

COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01065

LYD - LİBYA DİNARI: 7.6542

HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12562

MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.78813

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8375

MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.2634

EGP - MISIR LİRASI: 0.85622

MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4964

NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3793

NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02758

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00335

PEN - PERU YENİ SOLU: 11.8690

PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.4681

RSD - SIRP DİNARI: 0.41655

SGD - SİNGAPUR DOLARI: 32.2611

SDG - SUDAN POUNDU: 0.06878

SYP - SURİYE LİRASI: 0.00317

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3793

THB - TAYLAND BAHTI: 1.2970

TND - TUNUS DİNARI: 14.2989

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7954

UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 1.0018

OMR - UMMAN RİYALİ: 107.2076

JOD - ÜRDÜN DİNARI: 58.2202

VND - VİETNAM DONGU: 0.00156

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3561

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3711

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 24.3768

Not: Tablo, TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanmıştır. Veriler alım-satım işlemi için referans niteliği taşımamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 13 Eylül Haftasında 231 Bine Düştü
3
TCMB Döviz Kurları | Güncel Gösterge Kurlar (Saat 15.30)
4
SEDDK, Türk Dünyası Sigorta Birliği Zirvesine Üst Düzey Katılım Sağladı
5
Kırtasiyecilerin Yeni Rotası: 4,04 Milyar Dolarlık Suudi Arabistan Pazarı
6
TCMB PPK Özeti (11 Eylül): Gıda ve Hizmet Fiyatları Enflasyonu Canlı Tutuyor
7
Anadolu Ajansı TEKNOFEST İstanbul'da: Ürün ve Hizmetlerini Tanıttı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)