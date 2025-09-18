TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Veriler, döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı formatında sunulmuştur.
Kur Tablosu
ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.02801
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50235
BHD - BAHREYN DİNARI: 109.4693
BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33918
BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.8978
BWP - BOTSVANA PULASI: 2.9019
BRL - BREZİLYA REALİ: 7.7836
DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31934
CZK - ÇEK KORUNASI: 2.0087
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00250
MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5929
PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.72351
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3793
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1119
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46839
HKD - HONG KONG DOLARI: 5.3076
IQD - IRAK DİNARI: 0.03151
ISK - İZLANDA KRONU: 0.34087
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07629
KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31949
COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01065
LYD - LİBYA DİNARI: 7.6542
HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12562
MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.78813
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8375
MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.2634
EGP - MISIR LİRASI: 0.85622
MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4964
NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3793
NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02758
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00335
PEN - PERU YENİ SOLU: 11.8690
PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.4681
RSD - SIRP DİNARI: 0.41655
SGD - SİNGAPUR DOLARI: 32.2611
SDG - SUDAN POUNDU: 0.06878
SYP - SURİYE LİRASI: 0.00317
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3793
THB - TAYLAND BAHTI: 1.2970
TND - TUNUS DİNARI: 14.2989
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7954
UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 1.0018
OMR - UMMAN RİYALİ: 107.2076
JOD - ÜRDÜN DİNARI: 58.2202
VND - VİETNAM DONGU: 0.00156
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3561
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3711
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 24.3768
Not: Tablo, TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanmıştır. Veriler alım-satım işlemi için referans niteliği taşımamaktadır.