DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.969,03 0,24%
BITCOIN
3.651.808,38 2,39%

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Güncellendi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren bilgi tablosunu açıkladı. İşte kurlar ve TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:47
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Güncellendi

TCMB'den Bilgilendirme: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel bilgi tablosunu duyurdu. Aşağıda, TCMB tarafından açıklanan döviz kurları ve bunların TL karşılıkları yer almaktadır.

Döviz Kurlarının TL Karşılıkları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03428
ALLALBANYA LEKİ0.37307
BHDBAHREYN DİNARI92.7477
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29276
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7283
BWPBOTSVANA PULASI2.5626
BRLBREZİLYA REALİ5.7302
DZDCEZAYİR DİNARI0.26139
CZKÇEK KORUNASI1.4613
IDRİNDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.5033
PHPFİLİPİN PESOSU0.59337
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9384
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5168
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41183
HKDHONG KONG DOLARI4.5020
IQDIRAK DİNARI0.02671
ISKİZLANDA KRONU0.25376
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06698
KESKENYA ŞİLİNİ0.27067
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00805
LYDLİBYA DİNARI7.1511
HUFMACAR FORİNTİ0.08940
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59670
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8265
MXNMEKSİKA PESOSU1.7363
EGPMISIR LİRASI0.68799
MDLMOLDOVA LEYİ1.9039
NADNAMİBYA DOLARI1.9386
NGNNİJERYA NAİRASI0.02247
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00272
PENPERU YENİ SOLU9.3629
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6250
RSDSIRP DİNARI0.31379
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8981
SDGSUDAN POUNDU0.05826
SYRSURİYE LİRASI0.00269
SZLSVAZİLAND LİLAŞI1.9384
THBTAYLAND BAHTI1.0225
TNDTUNUS DİNARI11.0291
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.9964
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83348
OMRUMMAN RİYALİ90.8687
JODÜRDÜN DİNARI49.2877
VNDVİETNAM DONGU0.00137
I LSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.7684
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0755
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.0443

Bu veriler, döviz piyasası hakkında güncel bilgi sağlamak amacıyla paylaşılmaktadır. TCMB'nin sağladığı bilgiler ışığında yatırımcılar, döviz alım satım işlemlerini daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, 2025'te Büyük Ölçekli Yatırımların Merkez Üssü Olacak
2
Uluslararası Yatırımlar, Cari Açığın %40'ını Finişle Ediyor
3
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı
5
TMO Çeltik ve Pirinçte Spekülatif Hareketleri Yakından İzliyor
6
New York Borsası Faiz Kararı Öncesinde Yatay Seyirle Açıldı
7
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı