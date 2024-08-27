TCMB Aylık Enflasyon Raporu

TCMB'den Aylık Enflasyon Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yaptığı açıklamada, ağustos ayındaki öncü göstergelerin, aylık enflasyondaki gelişmelere dair olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

Gıda Fiyatlarının Etkisi

TCMB, bu ay gıda fiyatlarındaki düşük seyirin, aylık enflasyon üzerindeki etkisinin belirginleşeceğini ifade etti. Açıklamalara göre, bir önceki aya kıyasla fiyat artış hızında bir yavaşlama bekleniyor.

Ağustos ayında, özellikle sağlıklı gıda ürünlerinde görülen fiyat düşüşleri, tüketici fiyat endeksinin seyrini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bu gelişmeler, piyasalarda genel bir güven ortamı oluşturabilir.