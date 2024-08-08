TCMB Başkan Yardımcıları Kira Artışları ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

TCMB Başkan Yardımcıları Kira Artışları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay, kira artışlarındaki %25'lik sınırın kaldırılmasının enflasyon üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyona Ek Baskı Yok

Hatice Karahan, kira artışındaki sınırın kaldırılmasıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, "Takip ettiğimiz göstergeler şu anda düzenlemenin kalkması kaynaklı ek bir enflasyonist baskıya işaret etmiyor." ifadesini kullandı.

Karahan, kiralık ilanlar, konut kredisi değerleme raporları ve perakende ödeme sisteminden elde ettikleri verilerin, kira enflasyonunda düşüş sinyali verdiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunda bir azalma beklediklerini vurguladı.

Arz Talep Dinamiklerinin Önemi

Yaz aylarında talep artışının olabileceğini ifade eden Karahan, bu durumun enflasyonist etkilere yol açabileceğini; ancak aynı zamanda kiralık ev arzının artmasının da bu etkileri azaltabileceğini belirtti.

Akçay'dan Enflasyon Beklentilerine Dair Açıklamalar

Osman Cevdet Akçay ise, enflasyon beklentilerinin birbirinden farklılık gösterdiğini belirterek, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyon şokları üzerinde durdu. Akçay, enflasyon tahminlerinin, belirsizlikleri dikkate alarak orta nokta üzerinden tanımlandığını söyledi.

"Belirsizlik yukarı ve aşağı yönlü arttığı için tahmin aralığımızı daraltmadık; mekanik bir daralma olmasını beklemiyoruz." diyen Akçay, hem ekonomideki hissiyatın hem de beklentilerin önemli birer unsur olduğunu belirtti.

Genel olarak TCMB'nin ekonomideki dalgalanmaları izlemeye ve uygun önlemler alarak piyasaları dengelemeye çalıştığı anlaşılıyor.