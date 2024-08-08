Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB Başkan Yardımcıları Kira Artışları ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

TCMB Başkan Yardımcıları, kira artış sınırının kaldırılmasının enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:26
TCMB Başkan Yardımcıları Kira Artışları ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

TCMB Başkan Yardımcıları Kira Artışları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay, kira artışlarındaki %25'lik sınırın kaldırılmasının enflasyon üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyona Ek Baskı Yok

Hatice Karahan, kira artışındaki sınırın kaldırılmasıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, "Takip ettiğimiz göstergeler şu anda düzenlemenin kalkması kaynaklı ek bir enflasyonist baskıya işaret etmiyor." ifadesini kullandı.

Karahan, kiralık ilanlar, konut kredisi değerleme raporları ve perakende ödeme sisteminden elde ettikleri verilerin, kira enflasyonunda düşüş sinyali verdiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunda bir azalma beklediklerini vurguladı.

Arz Talep Dinamiklerinin Önemi

Yaz aylarında talep artışının olabileceğini ifade eden Karahan, bu durumun enflasyonist etkilere yol açabileceğini; ancak aynı zamanda kiralık ev arzının artmasının da bu etkileri azaltabileceğini belirtti.

Akçay'dan Enflasyon Beklentilerine Dair Açıklamalar

Osman Cevdet Akçay ise, enflasyon beklentilerinin birbirinden farklılık gösterdiğini belirterek, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyon şokları üzerinde durdu. Akçay, enflasyon tahminlerinin, belirsizlikleri dikkate alarak orta nokta üzerinden tanımlandığını söyledi.

"Belirsizlik yukarı ve aşağı yönlü arttığı için tahmin aralığımızı daraltmadık; mekanik bir daralma olmasını beklemiyoruz." diyen Akçay, hem ekonomideki hissiyatın hem de beklentilerin önemli birer unsur olduğunu belirtti.

Genel olarak TCMB'nin ekonomideki dalgalanmaları izlemeye ve uygun önlemler alarak piyasaları dengelemeye çalıştığı anlaşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak