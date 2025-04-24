TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, para politikasında sıkı duruşa odaklanacaklarını duyurdu. Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda konuşan Karahan, değişen dış ortamın para politikası üzerinde yeni zorluklar yarattığını belirtti ve bu dönemde sıkı parasal duruşun devam edeceğini ifade etti.

Dezenflasyon Sürecinin Önemi

Karahan, Türkiye'nin son iki yıldır önemli bir dezenflasyon süreci geçirdiğini vurguladı. Dezenflasyon sürecinin temel bileşenleri arasında talepteki ılımlı seyir, Türk lirasının reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yer aldı. İç talepteki ılımlı hale gelmenin yanı sıra cari açığın GSYH'nın yüzde 6'sından yüzde 1'in altına düştüğünü kaydetti.

Enflasyon Göstergelerindeki İyileşme

Karahan, enflasyon beklentilerinin iyileşmesinin hem piyasa profesyonelleri hem de hane halkı ve firmalar düzeyinde sağlandığını belirtti. Mayıs 2024'te yüzde 75 seviyesinden, Mart 2025'te yüzde 38,1'e düşeceği öngörülen yıllık enflasyonun son 10 aydır aralıksız düştüğünü aktardı. Ancak bazı zorlukların hâlâ var olduğunu da ekledi: “Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önceliğimiz”.

Küresel Belirsizlikler ve Türkiye'nin Dayanıklılığı

Karahan, küresel belirsizliklerin potansiyel etkilerinin farkında olduklarını belirtirken, Türkiye'nin dış şoklara karşı daha iyi bir konumda olduğunu ifade etti. “Cari açık oldukça düşük ve dış borç çevirme oranı belirgin şekilde iyileşti.”

Küresel Ticaret Politikalarının Etkileri

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tarifeleri hakkında bilgi veren Karahan, “Tarifelerin etkileri, Türkiye'nin cari dengesi açısından nispeten sınırlı olacaktır.” ifadesini kullandı. Emita fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin ithalat faturasını azaltabileceğine dikkat çekti.

Karahan, sıkı parasal duruşa odaklanacaklarını bir kez daha vurgularken, piyasada güvenin yeniden tesis edildiğini belirtti ve Türk lirası varlıklarına olan ilgiyi artırdığını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan (sol 2), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.