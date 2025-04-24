DOLAR
38,29 0,13%
EURO
43,56 -0,25%
ALTIN
4.091,89 -0,43%
BITCOIN
3.538.402,03 1,4%

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, sıkı parasal duruşun devam edeceğini ve enflasyon hedeflerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:32
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, para politikasında sıkı duruşa odaklanacaklarını duyurdu. Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda konuşan Karahan, değişen dış ortamın para politikası üzerinde yeni zorluklar yarattığını belirtti ve bu dönemde sıkı parasal duruşun devam edeceğini ifade etti.

Dezenflasyon Sürecinin Önemi

Karahan, Türkiye'nin son iki yıldır önemli bir dezenflasyon süreci geçirdiğini vurguladı. Dezenflasyon sürecinin temel bileşenleri arasında talepteki ılımlı seyir, Türk lirasının reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yer aldı. İç talepteki ılımlı hale gelmenin yanı sıra cari açığın GSYH'nın yüzde 6'sından yüzde 1'in altına düştüğünü kaydetti.

Enflasyon Göstergelerindeki İyileşme

Karahan, enflasyon beklentilerinin iyileşmesinin hem piyasa profesyonelleri hem de hane halkı ve firmalar düzeyinde sağlandığını belirtti. Mayıs 2024'te yüzde 75 seviyesinden, Mart 2025'te yüzde 38,1'e düşeceği öngörülen yıllık enflasyonun son 10 aydır aralıksız düştüğünü aktardı. Ancak bazı zorlukların hâlâ var olduğunu da ekledi: “Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önceliğimiz”.

Küresel Belirsizlikler ve Türkiye'nin Dayanıklılığı

Karahan, küresel belirsizliklerin potansiyel etkilerinin farkında olduklarını belirtirken, Türkiye'nin dış şoklara karşı daha iyi bir konumda olduğunu ifade etti. “Cari açık oldukça düşük ve dış borç çevirme oranı belirgin şekilde iyileşti.”

Küresel Ticaret Politikalarının Etkileri

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tarifeleri hakkında bilgi veren Karahan, “Tarifelerin etkileri, Türkiye'nin cari dengesi açısından nispeten sınırlı olacaktır.” ifadesini kullandı. Emita fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin ithalat faturasını azaltabileceğine dikkat çekti.

Karahan, sıkı parasal duruşa odaklanacaklarını bir kez daha vurgularken, piyasada güvenin yeniden tesis edildiğini belirtti ve Türk lirası varlıklarına olan ilgiyi artırdığını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan (sol 2), Uluslararası...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan (sol 2), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Ayçiçeği ve Kuru Fasulye Tohum Temini Töreni Gerçekleşti
2
ABD, Temmuz'da Temerrüt Riskiyle Karşı Karşıya: Düşünce Kuruluşu Uyardı
3
ICA, Otonom Kamyon Projesiyle IRF Kongresi'nde Ödül Kazandı
4
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten IMF ve Dünya Bankası'na Önemli Çağrı
5
Türkiye'nin Enerji Üretimi Özel Sektörle Büyüyor
6
Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli 10 Katına Çıkabilir
7
Ömer Koyuncu, OYDER Başkanlığına Seçildi

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor