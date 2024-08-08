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TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş devam edecek

Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefleri ve para politikası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:20
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş devam edecek

TCMB Başkanı: Uzun Süre Sıkı Duruş Gerekli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Uzun süre sıkı duruşu korumamız gerekecek. Bu demek değildir ki faiz, bu süreçte asla inmeyecek. Faiz indirimi döngüsüne girildiği zaman da sıkı duruş korunabilir" dedi.

Enflasyon Hedefi ve Piyasa Gelişmeleri

Karahan, yıl sonundaki enflasyon hedeflerinin %38 seviyesinde tutulduğunu belirtti. "Bu dönemde gerçekten kurumlar arası eş güdüm üst düzeyde. Veri akışı olumlu geldi," diye ekledi.

Büyüme Sorunu Yok

Büyüme ile ilgili sorulara yanıt veren Karahan, "Ülke olarak büyüme sorunumuz yok. Ancak sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarı şart," diye vurguladı.

TTÜİK ile İşbirliği

Karahan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile enflasyon hesaplama yöntemleri üzerine bir komite oluşturduklarını belirterek, süreçle ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Enerji Fiyatları Üzerine Gözlemler

Enerji fiyatlarına ilişkin yorumlar yapan Karahan, son iki yılda enerji fiyatlarının sübvansiyonlar sebebiyle sabit kaldığını ortaya çıkardığını belirtti.

Sonuç olarak, Fatih Karahan önümüzdeki dönemde para politikası ve enflasyon hedefleri ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

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