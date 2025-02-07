DOLAR
35,98 -0,17%
EURO
37,36 0,08%
ALTIN
3.315,05 -0,62%
BITCOIN
3.520.544,66 -1,16%

TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon, hizmet talebi ve para politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:44
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar

TCMB Başkanı Karahan Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası Kurulu üyeleri ile toplantı öncesinde her zaman fikir birliği sağladıklarını belirtti. Karahan, "Bugüne kadar aldığımız bütün kararları zaten fikir birliği içerisinde aldığımızı vurgulamak isterim," dedi.

Enflasyon Raporu ve Toplantı

Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte soruları yanıtlayan Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın büyük ölçüde kira kaynaklı olduğunu ifade etti.

Karahan, "Kiradaki görünüm çok olumlu ama çok hızlı bir şekilde düşecek bir enflasyondan da söz etmiyoruz. Bu katılık bir miktar bulunacak. Biz de bunu tahminlerimizde kasım ayından başlayarak zaten yansıttık," açıklamasında bulundu.

Kira ve Eğitim Kalemleri

Kira ve eğitim kalemlerinde bir birikim olduğunu belirten Karahan, "Bir miktar daha devam edecek ancak kendiliğinden sönümlenecek. Bunlar arz talep dengesizliği kaynaklı değil, geçmişten gelen unsurların bugüne yansımasıdır," dedi. Ayrıca, enflasyon düştükçe, beklenen enflasyon üzerinden fiyatlamaların artacağını ve bunun da katılıkların kırılmasına fayda edeceğini ifade etti.

Türk Lirasına İlgi Artıyor

Karahan, Türk lirasında değerlenmeye odaklı bir tasarımın olmadığını, talebi kontrol edecek finansal şartları oluşturmak için para politikasını belirlediklerini söyledi. "Bu neticede Türk lirası varlıkların cazibesi artıyor ve hem şirketlerimizin hem de vatandaşlarımızın Türk lirasına ilgisi artıyor," şeklinde konuştu.

Konut ve Otomobil Talebi

Konut satışlarının yüksek olmasına rağmen fiyatların enflasyonun altında arttığını belirten Karahan, talep ve arz dengesinin önemine vurgu yaptı. "Mal talebi son dönemde artış gösterdi ama hizmet talebinde zayıf seyir daha net gözüküyor," dedi.

İndirim Konusunda Temkinli Olunmalı

Karahan, ekonomik belirsizlikler nedeniyle indirim konusuna temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. "Yurt içindeki riskler kadar yurt dışı risklerini de değerlendiriyoruz. Bizi indirim konusunda temkinli olmaya itiyor," ifadelerini kullandı.

Para ve Maliye Politikalarında Eş Güdüm

Karahan, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarında eş güdümün önemli olduğunu, bu yönde tedbirler alındığını söyledi. Kamu harcamalarının milli gelire oranının düşeceğini kaydeden Karahan, yönetilen fiyatlarda da enflasyon hedefinin gözetileceğini belirtti.

Kararların Fikir Birliği ile Alınması

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez bankacılığının doğasında aynı verileri farklı şekilde yorumlamak vardır. Ancak biz toplantılarda her zaman belli bir noktada konsensüs sağlıyoruz," dedi. Para arzı büyümesinin enflasyon görünümünün tek başına yeterli bir gösterge olmadığını vurguladı.

Geleceğe Dair Öngörüler

Sonuç olarak, Karahan, sermayenin finansal piyasalara hızlı bir şekilde enjekte olması için gerekli adımları atacaklarını, ancak enflasyonist baskıların tekrardan oluşmasına izin vermeyecekleri mesajını verdi. "Finansal piyasaların derinleşmesi için alan olduğunu değerlendiriyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor
2
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı
3
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi
4
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar
7
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!