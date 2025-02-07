TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar

TCMB Başkanı Karahan Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası Kurulu üyeleri ile toplantı öncesinde her zaman fikir birliği sağladıklarını belirtti. Karahan, "Bugüne kadar aldığımız bütün kararları zaten fikir birliği içerisinde aldığımızı vurgulamak isterim," dedi.

Enflasyon Raporu ve Toplantı

Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte soruları yanıtlayan Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın büyük ölçüde kira kaynaklı olduğunu ifade etti.

Karahan, "Kiradaki görünüm çok olumlu ama çok hızlı bir şekilde düşecek bir enflasyondan da söz etmiyoruz. Bu katılık bir miktar bulunacak. Biz de bunu tahminlerimizde kasım ayından başlayarak zaten yansıttık," açıklamasında bulundu.

Kira ve Eğitim Kalemleri

Kira ve eğitim kalemlerinde bir birikim olduğunu belirten Karahan, "Bir miktar daha devam edecek ancak kendiliğinden sönümlenecek. Bunlar arz talep dengesizliği kaynaklı değil, geçmişten gelen unsurların bugüne yansımasıdır," dedi. Ayrıca, enflasyon düştükçe, beklenen enflasyon üzerinden fiyatlamaların artacağını ve bunun da katılıkların kırılmasına fayda edeceğini ifade etti.

Türk Lirasına İlgi Artıyor

Karahan, Türk lirasında değerlenmeye odaklı bir tasarımın olmadığını, talebi kontrol edecek finansal şartları oluşturmak için para politikasını belirlediklerini söyledi. "Bu neticede Türk lirası varlıkların cazibesi artıyor ve hem şirketlerimizin hem de vatandaşlarımızın Türk lirasına ilgisi artıyor," şeklinde konuştu.

Konut ve Otomobil Talebi

Konut satışlarının yüksek olmasına rağmen fiyatların enflasyonun altında arttığını belirten Karahan, talep ve arz dengesinin önemine vurgu yaptı. "Mal talebi son dönemde artış gösterdi ama hizmet talebinde zayıf seyir daha net gözüküyor," dedi.

İndirim Konusunda Temkinli Olunmalı

Karahan, ekonomik belirsizlikler nedeniyle indirim konusuna temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. "Yurt içindeki riskler kadar yurt dışı risklerini de değerlendiriyoruz. Bizi indirim konusunda temkinli olmaya itiyor," ifadelerini kullandı.

Para ve Maliye Politikalarında Eş Güdüm

Karahan, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarında eş güdümün önemli olduğunu, bu yönde tedbirler alındığını söyledi. Kamu harcamalarının milli gelire oranının düşeceğini kaydeden Karahan, yönetilen fiyatlarda da enflasyon hedefinin gözetileceğini belirtti.

Kararların Fikir Birliği ile Alınması

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez bankacılığının doğasında aynı verileri farklı şekilde yorumlamak vardır. Ancak biz toplantılarda her zaman belli bir noktada konsensüs sağlıyoruz," dedi. Para arzı büyümesinin enflasyon görünümünün tek başına yeterli bir gösterge olmadığını vurguladı.

Geleceğe Dair Öngörüler

Sonuç olarak, Karahan, sermayenin finansal piyasalara hızlı bir şekilde enjekte olması için gerekli adımları atacaklarını, ancak enflasyonist baskıların tekrardan oluşmasına izin vermeyecekleri mesajını verdi. "Finansal piyasaların derinleşmesi için alan olduğunu değerlendiriyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.