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TCMB Başkanı Karahan'dan Faiz Politikası Açıklamaları

TCMB Başkanı Karahan, faiz indirimine rağmen sıkı duruşun devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:44
TCMB Başkanı Karahan'dan Faiz Politikası Açıklamaları

TCMB Başkanı Karahan'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ahmet Karahan, faiz politikası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sıkı Duruşun Önemi

Karahan, "Uzun süre sıkı duruşu korumamız gerekecek. Ancak bu, faizlerin bu süreçte inmeyeceği anlamına gelmiyor. Faiz indirim döngüsüne geçildiği zaman da bu sıkı duruş devam edilebilir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ekonomide istikrar sağlamak amacıyla TCMB'nin alacağı tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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