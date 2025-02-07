TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte enflasyondaki ataletin hâlâ devam ettiğini vurguladı. Karahan, 'Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mevcut üretim göstergeleri iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanmaya işaret etmekte,' dedi.

Küresel Enflasyon ve Faiz İndirimleri Üzerine Uyarılar

Karahan, enflasyon görünümü ve maliye politikalarındaki belirsizliklerin artması nedeniyle merkez bankalarının yukarı yönlü risklere daha fazla vurgu yaptığını ifade etti. 'Bu görünüm altında piyasa fiyatlamaları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025 yılına kadar faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor,' diye ekledi.

Düşük Talep ve Enerji Fiyatlarındaki Oynaklık

Küresel talep görünümündeki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve arz yönlü faktörlerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten Karahan, son dönemde Brent petrol fiyatları'nda artan oynaklığın dikkat çekici olduğunu söyledi. Enerji dışı emtia fiyatlarında ise sınırlı artışların gözlemlendiğini kaydetti.

Yurt İçi Talep ve Cari Açık Gelişmeleri

Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyecek seviyelere geldiğini söyleyen Karahan, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,7'ye gerilediğini ifade etti. 'Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz. Ancak bu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacak,' dedi.

Karahan, enflasyon görünümlerine bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimlerini sürdürdüğünü belirtirken, sıkı para politikalarının iç talepteki dengeli seyri sürdüreceğini belirtti. 'Çıktı açığının 2024 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren negatif bölgede kalacağını öngörüyoruz,' dedi.

Son olarak, Karahan, iç talebin ve cari işlemler hesabının gelecekteki gidişatının enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.