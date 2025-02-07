DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,43 -0,1%
ALTIN
3.313,49 -0,57%
BITCOIN
3.496.150,58 -0,45%

TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporunu tanıtırken küresel ekonomik belirsizliklere ve enflasyona dair yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:45
TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte enflasyondaki ataletin hâlâ devam ettiğini vurguladı. Karahan, 'Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mevcut üretim göstergeleri iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanmaya işaret etmekte,' dedi.

Küresel Enflasyon ve Faiz İndirimleri Üzerine Uyarılar

Karahan, enflasyon görünümü ve maliye politikalarındaki belirsizliklerin artması nedeniyle merkez bankalarının yukarı yönlü risklere daha fazla vurgu yaptığını ifade etti. 'Bu görünüm altında piyasa fiyatlamaları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025 yılına kadar faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor,' diye ekledi.

Düşük Talep ve Enerji Fiyatlarındaki Oynaklık

Küresel talep görünümündeki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve arz yönlü faktörlerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten Karahan, son dönemde Brent petrol fiyatları'nda artan oynaklığın dikkat çekici olduğunu söyledi. Enerji dışı emtia fiyatlarında ise sınırlı artışların gözlemlendiğini kaydetti.

Yurt İçi Talep ve Cari Açık Gelişmeleri

Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyecek seviyelere geldiğini söyleyen Karahan, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,7'ye gerilediğini ifade etti. 'Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz. Ancak bu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacak,' dedi.

Karahan, enflasyon görünümlerine bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimlerini sürdürdüğünü belirtirken, sıkı para politikalarının iç talepteki dengeli seyri sürdüreceğini belirtti. 'Çıktı açığının 2024 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren negatif bölgede kalacağını öngörüyoruz,' dedi.

Son olarak, Karahan, iç talebin ve cari işlemler hesabının gelecekteki gidişatının enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Yükselirken FTSE 100 Düşüşte
2
Bir halka arza daha SPK'dan onay çıktı
3
Suriye'ye Un İhracatı 2024'te 400 Bin Tona Ulaşacak
4
ABD Hazine Bakanı Bessent, Vergi İndirimlerini Kalıcı Hale Getireceklerini Açıkladı
5
New York Borsası Güçlü Verilere Rağmen Düşüşle Kapatıldı
6
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi
7
TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Toplantısında Küresel Risklere Dikkat Çekti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!