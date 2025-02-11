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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:57
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıklarını bulabilirsiniz:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03408
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37462
BHD BAHREYN DİNARI 95.4751
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29623
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.9480
BWP BOTSVANA PULASI 2.5968
BRL BREZİLYA REALİ 6.2187
DZD CEZAYİR DİNARI 0.26529
CZK ÇEK KORUNASI 1.4806
IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00220
MAD FAS DİRHEMİ 3.5865
PHP FİLİPİN PESOSU 0.61867
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9490
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.8450
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41494
HKD HONG KONG DOLARI 4.6184
IQD IRAK DİNARI 0.02747
ISK İZLANDA KRONU 0.25341
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07112
KES KENYA ŞİLİNİ 0.27868
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00870
LYD LİBYA DİNARI 7.3086
HUF MACAR FORİNTİ 0.09205
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.60358
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.0518
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7448
EGP MISIR LİRASI 0.71327
MDL MOLDOVA LEYİ 1.9119
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9492
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02399
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00277
PEN PERU YENİ SOLU 9.7000
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.8949
RSD SIRP DİNARI 0.31737
SGD SİNGAPUR DOLARI 26.5533
SDG SUDAN POUNDU 0.05995
SYP SÜRYE LİRASI 0.00277
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9503
THB TAYLAND BAHTI 1.0559
TND TUNUS DİNARI 11.2229
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.2842
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.86299
OMR UMMAN RİYALİ 93.4813
JOD ÜRDÜN DİNARI 50.7068
VND VİETNAM DONGU 0.00141
ILS İSRAİL ŞEKELİ 10.0264
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0961
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.3119

TCMB'nin bu verileri, döviz piyasasında daha fazla şeffaflık sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için TCMB’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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