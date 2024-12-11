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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Detaylar ve döviz cinsleri için tıklayın.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:49
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair güncel bir bilgi tablosu yayınladı. İşte bu dövizlerin TL karşılıkları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARGEANTİN PESOSU0.03428
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37226
BHDBAHREYN DİNARI92.3248
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29150
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.6603
BWPBOTSVANA PULASI2.5673
BRLBREZİLYA REALİ5.7604
DZDCEZAYİR DİNARI0.26051
CZKÇEK KORUNASI1.4571
IDRDÖNİZYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.4940
PHPFİLİPİN PESOSU0.59740
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9553
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.3089
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41065
HKDHONG KONG DOLARI4.4813
IQDDİRİK DİNARI0.02659
ISKİZLANDA KRONU0.25076
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06677
KESKENYA ŞİLİNİ0.26951
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00797
LYDLİBYA DİNARI7.1395
HUFMACAR FORİNTİ0.08919
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59444
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8579
MXNMEKSİKA PESOSU1.7215
EGPMISIR LİRASI0.68783
MDLMOLDOVA LEYİ1.9051
NADNAMİBYA DOLARI1.9551
NGNNİJERYA NAİRASI0.02251
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00271
PENPERU YENİ SOLU9.3880
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5807
RSDSIRP DİNARI0.31283
SGDSİNGAPUR DOLARI25.9241
SDGSUDAN POUNDU0.05802
SYPSURİYE LİRASI0.00268
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9549
THBTAYLAND BAHTI1.0280
TNDTUNUS DİNARI11.0329
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.9535
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83419
OMRUMMAN RİYALİ90.4783
JODÜRDÜN DİNARI49.0726
VNDVİETNAM DONGU0.00137
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.7191
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0717
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1167

Bu döviz kurlarının, finansal işlemlerde ve piyasa takiplerinde dikkat edilmesi gereken önemli göstergeler olduğu belirtildi.

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