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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:50
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. İşte bu tablodaki önemli veriler:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03435
ALLNAVLUUK LEKİ0.37039
BHDBAHREYN DİNARI91.8290
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28957
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5773
BWPBOTSVANA PULASI2.5330
BRLBREZİLYA REALİ5.9539
DZDCEZAYİR DİNARI0.25890
CZKÇEK KORUNASI1.4406
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4540
PHPFİLİPİN PESOSU0.58900
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9076
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6200
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40988
HKDHONG KONG DOLARI4.4469
IQDIRAK DİNARI0.02642
ISKİZLANDA KRONU0.25174
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06884
KESKENYA ŞİLİNİ0.26721
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00786
LYDLİBYA DİNARI7.0719
HUFMACAR FORİNTİ0.08848
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59182
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7893
MXNMEKSİKA PESOSU1.6709
EGPMISIR LİRASI0.69668
MDLMOLDOVA LEYİ1.8894
NADNAMİBYA DOLARI1.9076
NGNNİJERYA NAİRASI0.02048
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00269
PENPERU YENİ SOLU9.1940
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.4477
RSDSIRP DİNARI0.31138
SGDSİNGAPUR DOLARI25.7661
SDGSUDAN POUNDU0.05763
SYRSURİYE LİRASI0.00266
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9076
THBTAYLAND BAHTI1.0027
TNDTUNUS DİNARI10.9711
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8877
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83101
OMRUMMAN RİYALİ89.8721
JODÜRDÜN DİNARI48.7551
VNDVİETNAM DONGU0.00136
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.4705
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0653
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3731

Not: Bu veriler, TCMB tarafından belirlenen güncel kur değerleridir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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