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TCMB'den Kritik PPK Kararı: Borçlanma ve Borç Verme Oranları Belirlendi

TCMB, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının marjını 150 baz puan olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:04
TCMB'den Kritik PPK Kararı: Borçlanma ve Borç Verme Oranları Belirlendi

TCMB'den Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında önemli bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı arasında -/+ 150 baz puanlık bir marj oluşturulmasına karar verildi.

Kararın Etkileri

Bu düzenleme, piyasalardaki likidite yönetimi ve faiz oranları arasında bir denge sağlamayı amaçlıyor. TCMB, bu adım ile finansal istikrarı güçlendirmeyi ve piyasalardaki belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

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