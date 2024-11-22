TCMB'den TL Mevduatlarda Artışa Uyumlu Sadeleşme Adımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk lirası (TL) mevduat payını dikkate alarak önemli sadeleşme adımları attı. TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre, zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılırken, yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı da güncellendi. Kısa vadeli TL mevduatta mevcut %15 oranı %17'ye yükseltilirken, YP mevduat için TL tesis oranı %5'ten %4'e düşürüldü. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

Ayrıca, tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı. Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine dair toplam hedef de %75'ten %70'e indirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.