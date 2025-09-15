TCMB’den Üniversite Öğrencileri İçin Makale Yarışması — Son Başvuru 30 Ocak 2026

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:12
TCMB, "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyle ilgilenen üniversite öğrencilerinin fikirlerini paylaşmalarını teşvik etmek amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Yarışmanın amacı

TCMB açıklamasına göre yarışma; güncel ekonomik gelişmeleri takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan öğrencilerin kendi bakış açılarını ifade edebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Seçilebilecek konular

Yarışmada makalelerde tercih edilebilecek konular şunlar olarak belirlendi:

• Merkez Bankaları ve Dijital Paralar

• Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri

• TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi

Başvuru ve bilgi

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru koşulları, Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nde yer alıyor. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyuruldu.

