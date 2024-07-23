TCMB'den Yeni Likidite Sterilizasyonu Hamlesi

TCMB'den Likidite Sterilizasyonu İçin Yeni Hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi açısından önemli bir adım atmada bulunuyor.

Yeni İhaleler Devreye Girecek

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatlarla birlikte, mevcut para ve kur politikaları çerçevesinde altın ve dövizle ilgili yeni swap ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanacak.

Döviz Swap İhaleleri de Yolda

Bunun yanı sıra, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihaleleri (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) için de bir karar alındı. Bu yeni düzenlemeler, piyasalardaki likidite yönetiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.