TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 630 milyar lira tutarındaki iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalelerle birlikte piyasalardaki likiditenin yönetilmesi amaçlanıyor.

20 Milyar Liralık İhale Detayları

31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesine ait teklifler 77 milyar 425 milyon lira seviyesinde geldi. İhalede gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.

İhalede dikkat çeken faiz oranları ise şöyle oldu: Minimum faiz oranı yüzde 49,50, maksimum faiz oranı yüzde 49,92 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,79 olarak ilan edildi.

630 Milyar Liralık İhale Detayları

TCMB'nin 26 Aralık vadeli 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 586 milyar 301 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale için belirlenen faiz oranları ise minimum yüzde 49,8, maksimum yüzde 50 ve ortalama yüzde 49,99 seviyelerinde gerçekleşti.

Bu ihaleler, Türk lirası cinsinden mevduatın artırılması ve piyasalardaki istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.