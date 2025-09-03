TCMB Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörü Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi ekosistemine davet eden bir katılım çağrısı yayımladı. Duyuruda proje kapsamındaki birinci faz bulgularına ve benimsenen yaklaşımlara atıfta bulunularak dijital paranın finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görülmeye devam edildiği vurgulandı.

Amaç ve kapsam

TCMB, çağrı ile bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları başta olmak üzere ilgili tarafların, teknoloji çözüm sağlayıcıları ile birlikte yeni kullanım senaryoları ve yenilikçi projeler sunmasını hedefliyor. Başarılı başvurularla deney alanı içinde ortak çalışmalar yürütülecek ve ikinci faz çalışmalarının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Geçmiş çalışmalar ve pilotlar

Duyuruda, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nda yer alan bulgulara dikkat çekilerek ilk fazda perakende ödemelere odaklanıldığı hatırlatıldı. 2021 yılında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile mutabakat zabıtları imzalanarak Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu kuruldu. 2022 itibarıyla gerekli altyapılar hazırlanmış ve yıl sonunda gerçekleştirilen pilot testlerde Dijital Türk Lirası Sistemi üzerinden ilk başarılı ödeme işlemleri gerçekleştirildi. 2023 yılında pilot testlere devam edilerek birinci faz başarıyla sonuçlandırıldı ve birinci faz değerlendirme raporu yayımlandı.

İkinci faz ve başvuru süreci

Elde edilen veriler ışığında başlatılan ikinci faz çalışmalarında teknoloji, iktisat ve hukuk boyutlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra yeni kullanım senaryolarını da kapsayan projelerin geliştirilmesi planlanıyor. TCMB, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu'nun önümüzdeki aylarda yayımlanacağını bildirdi ve çağrının detayları ile öngörülen süreç hakkında ilgili linkten ayrıntılı bilgilere ulaşılabileceğini belirtti.

TCMB, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor ve çağrı ile ikinci faz çalışmalarına ilave katılımlar sağlanması amaçlanıyor.