TCMB Döviz Kurları | Güncel Gösterge Kurlar (Saat 15.30)

TCMB'nin saat 15.30'da açıkladığı gösterge döviz kurları ve çapraz kurların tam listesi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi — Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Güncel Döviz Kurları

Tablo Başlığı: Birim / Döviz Cinsi / Döviz Alış / Döviz Satış / Efektif Alış / Efektif Satış

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.2410 / Döviz Satış: 41.3153 / Efektif Alış: 41.2121 / Efektif Satış: 41.3773

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.3357 / Döviz Satış: 27.5140 / Efektif Alış: 27.2100 / Efektif Satış: 27.6793

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5236 / Döviz Satış: 6.5556 / Efektif Alış: 6.5190 / Efektif Satış: 6.5707

1 EURO — Döviz Alış: 48.7706 / Döviz Satış: 48.8584 / Efektif Alış: 48.7364 / Efektif Satış: 48.9317

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 56.1193 / Döviz Satış: 56.4118 / Efektif Alış: 56.0800 / Efektif Satış: 56.4964

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 52.1491 / Döviz Satış: 52.4839 / Efektif Alış: 52.0708 / Efektif Satış: 52.5626

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.4211 / Döviz Satış: 4.4668 / Efektif Alış: 4.4180 / Efektif Satış: 4.4771

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.8857 / Döviz Satış: 30.0205 / Efektif Alış: 29.7751 / Efektif Satış: 30.1346

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.4467 / Döviz Satış: 136.2059 / Efektif Alış: 132.4300 / Efektif Satış: 138.2490

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1938 / Döviz Satış: 4.2220 / Efektif Alış: 4.1909 / Efektif Satış: 4.2317

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9953 / Döviz Satış: 11.0151 / Efektif Alış: 10.9128 / Efektif Satış: 11.0977

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.9279 / Döviz Satış: 28.1128 / Efektif Alış: 27.8245 / Efektif Satış: 28.2196

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7973 / Döviz Satış: 25.1218

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5661 / Döviz Satış: 9.6913

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49428 / Döviz Satış: 0.50075

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7707 / Döviz Satış: 5.8462

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1445 / Döviz Satış: 0.1464

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2505 / Döviz Satış: 11.3977

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02959 / Döviz Satış: 0.02997

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.1234 / Döviz Satış: 24.4391

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1654 / Döviz Satış: 11.3115

Çapraz Kurlar

Ham veri (orijinal sıra):

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi1ABD DOLARI1.5051AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3120DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7890İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.2886İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.32JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3781KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.8097NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7508SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1826ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3631ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2784ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6538BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.2870RUMEN LEYİ1ABD DOLARI82.97RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1066ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.78PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6452KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1386GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6729BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİBİLGİ İÇİN1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37640ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.8152TÜRK LİRASI

Not

Yukarıdaki rakamlar TCMB tarafından saat 15.30'da bildirilen gösterge kurlardır. Özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal metinde yer aldığı şekilde korunmuştur.

