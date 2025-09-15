TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30)
Güncel Gösterge Kurlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI41.255041.329341.226141.39131AVUSTRALYA DOLARI27.406027.584827.280027.75031DANİMARKA KRONU6.47996.51186.47546.52671EURO48.444048.531348.410148.60411İNGİLİZ STERLİNİ55.971156.262955.932056.34731İSVİÇRE FRANGI51.720552.052551.642952.13061İSVEÇ KRONU4.41514.46084.41204.47111KANADA DOLARI29.786229.920529.676030.03421KUVEYT DİNARI134.3653136.1235132.3498138.16531NORVEÇ KRONU4.18214.21024.17924.21991SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ10.997911.017710.915411.1003100JAPON YENİ27.914728.099627.811528.20641BULGAR LEVASI24.631424.95371RUMEN LEYİ9.51299.63741RUS RUBLESİ0.494150.500621ÇİN YUANI5.75975.83501PAKİSTAN RUPİSİ0.144670.146571KATAR RİYALİ11.254111.40141GÜNEY KORE WONU0.029560.029941AZERBAYCAN YENİ MANATI24.131624.44741BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.168911.3151
Çapraz Kurlar
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi1ABD DOLARI1.5018AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3567DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7958İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.3043İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.43JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3832KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.8404NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7512SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1743ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3590ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2753ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6655BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.3124RUMEN LEYİ1ABD DOLARI83.02RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1226ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.56PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6452KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1388GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
BİLGİ İÇİN1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37254ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.6751TÜRK LİRASI