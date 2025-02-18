TCMB Güncel Döviz Kurları: Yüzde Değişimler ve Alım-Satım Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, güncel döviz kurlarını açıkladı. Ayrıntılı bilgiler ve kurlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:38
TCMB Güncel Döviz Kurları: Yüzde Değişimler ve Alım-Satım Fiyatları

TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir veri kaynağı olmaya devam ediyor. Saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:

Gösterge Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 36.1964 36.2616 36.1711 36.3160
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.9547 23.1044 22.8491 23.2430
1 DANİMARKA KRONU 5.0690 5.0939 5.0655 5.1057
1 EURO 37.8678 37.9360 37.8413 37.9929
1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.5473 45.7848 45.5154 45.8535
1 İSVİÇRE FRANGI 40.0666 40.3239 40.0065 40.3844

Çapraz Kurlar

TCMB tarafından belirlenen bazı çapraz kurlar ise şu şekilde:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5732
1 AVUSTRALYA DOLARI 7.1296
1 DANİMARKA KRONU 0.9013
1 İSVİÇRE FRANGI 10.72
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2605

Bu döviz kurları, döviz piyasasında yatırım ya da ticaret yapanlar için önemli bir referans noktası sağlamaktadır. TCMB'nin güncel kurları takip edilmeli ve piyasa gelişmeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

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