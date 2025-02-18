TCMB Güncel Döviz Kurları: Yüzde Değişimler ve Alım-Satım Fiyatları

TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir veri kaynağı olmaya devam ediyor. Saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
Gösterge Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|36.1964
|36.2616
|36.1711
|36.3160
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9547
|23.1044
|22.8491
|23.2430
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0690
|5.0939
|5.0655
|5.1057
|1
|EURO
|37.8678
|37.9360
|37.8413
|37.9929
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.5473
|45.7848
|45.5154
|45.8535
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|40.0666
|40.3239
|40.0065
|40.3844
Çapraz Kurlar
TCMB tarafından belirlenen bazı çapraz kurlar ise şu şekilde:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5732
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.1296
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9013
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.72
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2605
Bu döviz kurları, döviz piyasasında yatırım ya da ticaret yapanlar için önemli bir referans noktası sağlamaktadır. TCMB'nin güncel kurları takip edilmeli ve piyasa gelişmeleri göz önünde bulundurulmalıdır.