TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 630 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu adımla, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmayı dengelemeyi hedefliyor.

İhalelerin Detayları

TCMB'nin 31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı 28 milyar 838 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede gerçekleşme tutarı ise 20 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 49,98 olarak belirlendi.

Öte yandan, Bankanın 25 Aralık vadeli 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 545 milyar 870 milyon lira oldu. Burada, minimum faiz oranı %49,95, maksimum ve ortalama faiz oranı ise %50 olarak gerçekleşti.

Bu ihaleler, bankanın likidite yönetimi strategileri ve piyasalardaki istikrarı sağlama çabaları açısından büyük önem taşıyor.