TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, TL depo alım ihalesinde 20 ve 730 milyar lira ile dikkat çekti; faiz oranları yüzde 47,5 seviyesinde belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:51
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalara yönelik iki önemli TL depo alım ihalesi açtı. İlk ihale, 16 Ocak vadeli 20 milyar lira tutarıyla gerçekleştirilirken, teklif ile gerçekleşme tutarı 850 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 seviyesinde ilan edildi.

İkinci İhale Detayları

Bankanın 10 Ocak vadeli 730 milyar liralık TL depo alım ihalesi ise yoğun talep gördü. Bu ihale kapsamında teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı toplamda 714 milyar 659 milyon lira olarak gerçekleşti. Burada ise minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı yine yüzde 47,5 olarak belirlendi.

Bu ihaleler, TCMB'nin piyasaya olan etkisini artırmak ve likidite yönetimini güçlendirmek adına attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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