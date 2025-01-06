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TCMB İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB, toplamda 680 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Faiz oranları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:51
TCMB İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 660 milyar lira tutarında iki yeni TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihaleler, bankanın para politikasındaki adımlarını ve piyasalardaki likidite yönetimini önemli ölçüde etkiliyor.

13 Ocak Vadeli TL Depo İhalesi

TCMB'nin 13 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı 2 milyar 60 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı, yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

7 Ocak Vadeli TL Depo İhalesi

Bankanın düzenlediği 7 Ocak vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise, teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 528 milyar 560 milyon lira oldu. Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin açıkladığı ihale sonuçları, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatle takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor.

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