TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan ve alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi veren kur tablosu aşağıda yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03451 ALL Arnavutluk Leki 0.37632 BHD Bahreyn Dinarı 90.9634 BDT Bangladeş Takası 0.28696 BAM Bosna-Hersek Markı 18.8575 BWP Botsvana Pulası 2.5856 BRL Brezilya Reali 6.0240 DZD Cezayir Dinarı 0.25708 CZK Çek Korunası 1.4666 IDR Endonezya Rupisi 0.00219 MAD Fas Dirhemi 3.4715 PHP Filipin Pesosu 0.58799 ZAR Güney Afrika Randı 1.9600 GEL Gürcistan Lari 12.5936 INR Hindistan Rupisi 0.40643 HKD Hong Kong Doları 4.4113 IQD Irak Dinarı 0.02618 ISK İzlanda Kronu 0.24867 KZT Kazakistan Tengesi 0.06964 KES Kenya Şilini 0.26583 COP Kolombiya Pesosu 0.00797 LYD Libya Dinarı 7.0660 HUF Macar Forinti 0.09101 MKD Makedonya Dinarı 0.60078 MYR Malezya Ringgiti 7.8248 MXN Meksika Pesosu 1.7262 EGP Mısır Lirası 0.69558 MDL Moldova Leyi 1.9120 NAD Namibya Doları 1.9601 NGN Nijerya Nairası 0.02044 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.1422 PLN Polonya Zlotisi 8.5600 RSD Sırp Dinarı 0.31609 SGD Singapur Doları 25.9407 SDG Sudan Poundu 0.05710 SYP Suriye Lirası 0.00264 SZL Svaziland Lilangeni 1.9601 THB Tayland Bahtı 1.0071 TND Tunus Dinarı 11.0446 TMT Türkmenistan Manatı 9.7986 UAH Ukrayna Hryvnası 0.83062 OMR Umman Riyali 89.0697 JOD Ürdün Dinarı 48.3671 VND Vietnam Dongu 0.00136 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1833 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0676 NZD Yeni Zelanda Doları 20.5771

TCMB'nin yayımladığı bu kurlar, piyasalardaki döviz işlemleri dışında bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır.