DOLAR
34,37 -0,41%
EURO
36,98 0,33%
ALTIN
2.987,6 -0,44%
BITCOIN
2.613.838,81 0,53%

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını belirleyerek güncel bilgileri yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:43
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan ve alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi veren kur tablosu aşağıda yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03451
ALL Arnavutluk Leki 0.37632
BHD Bahreyn Dinarı 90.9634
BDT Bangladeş Takası 0.28696
BAM Bosna-Hersek Markı 18.8575
BWP Botsvana Pulası 2.5856
BRL Brezilya Reali 6.0240
DZD Cezayir Dinarı 0.25708
CZK Çek Korunası 1.4666
IDR Endonezya Rupisi 0.00219
MAD Fas Dirhemi 3.4715
PHP Filipin Pesosu 0.58799
ZAR Güney Afrika Randı 1.9600
GEL Gürcistan Lari 12.5936
INR Hindistan Rupisi 0.40643
HKD Hong Kong Doları 4.4113
IQD Irak Dinarı 0.02618
ISK İzlanda Kronu 0.24867
KZT Kazakistan Tengesi 0.06964
KES Kenya Şilini 0.26583
COP Kolombiya Pesosu 0.00797
LYD Libya Dinarı 7.0660
HUF Macar Forinti 0.09101
MKD Makedonya Dinarı 0.60078
MYR Malezya Ringgiti 7.8248
MXN Meksika Pesosu 1.7262
EGP Mısır Lirası 0.69558
MDL Moldova Leyi 1.9120
NAD Namibya Doları 1.9601
NGN Nijerya Nairası 0.02044
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.1422
PLN Polonya Zlotisi 8.5600
RSD Sırp Dinarı 0.31609
SGD Singapur Doları 25.9407
SDG Sudan Poundu 0.05710
SYP Suriye Lirası 0.00264
SZL Svaziland Lilangeni 1.9601
THB Tayland Bahtı 1.0071
TND Tunus Dinarı 11.0446
TMT Türkmenistan Manatı 9.7986
UAH Ukrayna Hryvnası 0.83062
OMR Umman Riyali 89.0697
JOD Ürdün Dinarı 48.3671
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1833
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0676
NZD Yeni Zelanda Doları 20.5771

TCMB'nin yayımladığı bu kurlar, piyasalardaki döviz işlemleri dışında bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim
2
Doları olanlar panikte! Büyük deprem kopacak: Doları bırakıp bunu alan yaşadı
3
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar
4
TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri Açıklaması
5
Sabit Saat Uygulaması ile Ekonomik Tasarruf Sağlandı
6
Biden Yönetiminin Ekonomi Başarısı ve Zorlukları
7
Plastik Ürün İthalatına Yeni Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi