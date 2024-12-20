TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi tablosunu paylaştı. Aşağıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.03434
|ALL
|NAVUTLUK LEKİ
|0.37077
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|93.0122
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.29367
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|18.5985
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|2.5390
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.7116
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.26019
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.4517
|IDR
|DONEZYA RUPİSİ
|0.00217
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|3.4874
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.59650
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.9067
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|12.5334
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.41269
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|4.5153
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02679
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.25237
|KZT
|GAZAKİSTAN TENGESİ
|0.06686
|KES
|KENYA ŞİLİNİ
|0.27183
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00802
|LYD
|LİBYA DİNARI
|7.1420
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.08804
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.59210
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|7.7847
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.7320
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.68919
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.9052
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.9066
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.02262
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00272
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|9.4242
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|8.5582
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.31162
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|25.8430
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.05844
|SYR
|SURİYE LİRASI
|0.00270
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.9066
|THB
|TAYLAND BAHTI
|1.0191
|TND
|TUNUS DİNARI
|11.0135
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|10.0276
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.83676
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|91.1472
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|49.4972
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00138
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|9.6053
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|1.0742
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|19.7541
Bu veriler, TCMB'nin döviz piyasaları ile ilgili güncel bilgileri sağlama çabasının bir parçasıdır.