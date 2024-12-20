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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur tablosunu yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:49
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi tablosunu paylaştı. Aşağıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03434
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37077
BHDBAHREYN DİNARI93.0122
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29367
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5985
BWPBOTSVANA PULASI2.5390
BRLBREZİLYA REALİ5.7116
DZDCEZAYİR DİNARI0.26019
CZKÇEK KORUNASI1.4517
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4874
PHPFİLİPİN PESOSU0.59650
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9067
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5334
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41269
HKDHONG KONG DOLARI4.5153
IQDIRAK DİNARI0.02679
ISKİZLANDA KRONU0.25237
KZTGAZAKİSTAN TENGESİ0.06686
KESKENYA ŞİLİNİ0.27183
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00802
LYDLİBYA DİNARI7.1420
HUFMACAR FORİNTİ0.08804
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59210
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7847
MXNMEKSİKA PESOSU1.7320
EGPMISIR LİRASI0.68919
MDLMOLDOVA LEYİ1.9052
NADNAMİBYA DOLARI1.9066
NGNNİJERYA NAİRASI0.02262
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00272
PENPERU YENİ SOLU9.4242
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5582
RSDSIRP DİNARI0.31162
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8430
SDGSUDAN POUNDU0.05844
SYRSURİYE LİRASI0.00270
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9066
THBTAYLAND BAHTI1.0191
TNDTUNUS DİNARI11.0135
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0276
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83676
OMRUMMAN RİYALİ91.1472
JODÜRDÜN DİNARI49.4972
VNDVİETNAM DONGU0.00138
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6053
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0742
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.7541

Bu veriler, TCMB'nin döviz piyasaları ile ilgili güncel bilgileri sağlama çabasının bir parçasıdır.

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