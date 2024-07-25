TCMB'nin Faaliyet İzinleri Üzerine Önemli Değişiklikler

TCMB'den Önemli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç farklı şirketin faaliyet izinleriyle ilgili önemli değişiklikler yaptı. Bu kararlar, Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Qpay'a Elektronik Para İzni

TCMB, Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni sağladı. Bu izin, Qpay'ın elektronik para ihracı hizmeti sunmasına olanak tanıyacak.

N Kolay’ın Faaliyet Alanı Genişletildi

Öte yandan, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izni de genişletilerek, ödeme hizmeti sunma yetkisi verildi. Bu durum, şirketin hizmet yelpazesini genişletmesini sağlayacak.

IQ Money ile İlgili Karar

Son olarak, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ hakkında alınan iptal kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı. Bu sayede, şirketin elektronik para ihracı hizmeti sunmaya devam etmesine izin verildi.

Bu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alınmıştır.