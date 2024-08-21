TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Belirlenen Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarının güncel verileri aşağıda yer alıyor:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 33.8465 33.9075 33.8228 33.9583 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7544 22.9028 22.6497 23.0402 1 DANİMARKA KRONU 5.0353 5.0600 5.0317 5.0716 1 EURO 37.6305 37.6983 37.6042 37.7549 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.0078 44.2372 43.9770 44.3036 1 İSVİÇRE FRANGI 39.4850 39.7385 39.4258 39.7981 1 İSVEÇ KRONU 3.2934 3.3275 3.2911 3.3352

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.4840 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.7115 1 DANİMARKA KRONU 0.8552 1 İSVİÇRE FRANGI 10.23

Önemli Not: Tüm kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi kur değerleri olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.