TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Belirlenen Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarının güncel verileri aşağıda yer alıyor:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.8465
|33.9075
|33.8228
|33.9583
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7544
|22.9028
|22.6497
|23.0402
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0353
|5.0600
|5.0317
|5.0716
|1
|EURO
|37.6305
|37.6983
|37.6042
|37.7549
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.0078
|44.2372
|43.9770
|44.3036
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.4850
|39.7385
|39.4258
|39.7981
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.2934
|3.3275
|3.2911
|3.3352
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.4840
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.7115
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8552
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.23
Önemli Not: Tüm kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi kur değerleri olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.