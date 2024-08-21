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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar:

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:48
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Belirlenen Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarının güncel verileri aşağıda yer alıyor:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.8465 33.9075 33.8228 33.9583
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7544 22.9028 22.6497 23.0402
1 DANİMARKA KRONU 5.0353 5.0600 5.0317 5.0716
1 EURO 37.6305 37.6983 37.6042 37.7549
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.0078 44.2372 43.9770 44.3036
1 İSVİÇRE FRANGI 39.4850 39.7385 39.4258 39.7981
1 İSVEÇ KRONU 3.2934 3.3275 3.2911 3.3352

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.4840
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.7115
1 DANİMARKA KRONU 0.8552
1 İSVİÇRE FRANGI 10.23

Önemli Not: Tüm kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi kur değerleri olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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