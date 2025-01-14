TCMB'nin İki TL Depo İhalesine 1 Trilyon 50 Milyar TL'lik Teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 80 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. TCMB'nin 21 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 4 milyar 630 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi. Bankanın 15 Ocak vadeli 1 trilyon 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 trilyon 46 milyar 368 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihalede minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.