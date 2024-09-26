TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Ağustos Enflasyon Verileri ve Beklentiler

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantının özetini yayınladı. Toplantıda enflasyon beklentilerine ve fiyatlama davranışlarına dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Enflasyon Gelişmeleri

Özette, ağustos ayında tüketici fiyatlarının %2,47 oranında arttığı, yıllık enflasyonun ise yüksek baz etkisiyle %51,97 seviyesine gerilediği belirtildi. B ve C endekslerinin yıllık enflasyonları sırasıyla %50,87 ve %51,56 olarak kaydedildi.

Risk Unsurları ve Fiyatlama Davranışları

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle hizmet grubunda fiyat artışlarının güçlü seyrini sürdürmesi dikkat çekti. Hizmet grubunda ulaştırma ve eğitim hizmetleri öne çıkarken, kira artışlarının da etkili olduğu ifade edildi.

Eğitim Hizmetleri ve Kira Artışları

Üniversite ücretlerindeki artışların ağustos ayında başladığı kaydedilirken, kirada fiyatta değişimler olduğu belirtildi. Öne çıkan eylemler arasında eylülde kira artışının yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Yurt İçi Üretici Fiyatları

Ağustos ayında yurt içi üretici fiyatlarının %1,68 arttığı ve yıllık enflasyonun %38,75 seviyesine gerilediği bildirildi. Eylül ayında ise enerji grubundaki fiyatların gerilemeye devam ettiği vurgulandı.

Küresel Gelişmeler

Sürekli değişen küresel emtia fiyatlarının, özellikle enerji grubunda etkili olduğu belirtildi. Ağustos ayında Brent ham petrol fiyatları 80,9 dolar seviyesindeyken, eylül ayının başında 74,1 dolar seviyesine geriledi.

Enflasyon Beklentileri

Son olarak, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentilerinin tüm vadelerde gerilediği ifade edildi. On iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %27,5 seviyesine, yirmi dört ay sonrasına ilişkin beklenti ise %18,4 düzeyine düştü.

Kurul, önümüzdeki süreçte enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtmektedir.