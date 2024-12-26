TCMB PPK: Yurt İçi Taleb Yavaşlıyor, Enflasyon Düşüşünü Destekliyor

TCMB PPK Gözlemleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanan son çeyrek göstergeleri, yurt içi talebin devam eden yavaşlaması ile birlikte enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde kaldığını ortaya koyuyor.

Talep ve Enflasyon İlişkisi

Bu veriler, ekonomik aktiviteler ve talep yapısındaki değişimlerin enflasyon üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Yavaşlayan talep, fiyat baskılarında önemli bir azalmaya yol açabilir.

TCMB'nin raporları, ekonominin genel sağlığını değerlendirmek adına kritik öneme sahipken, gerçekleşen bu yavaşlama, politika belirleyicilerin gelecekteki adımlarında önemli bir belirleyici olacaktır.