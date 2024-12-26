DOLAR
35,2 0,1%
EURO
36,67 -0,1%
ALTIN
2.971,13 -0,28%
BITCOIN
3.364.208,34 3,51%

TCMB PPK: Yurt İçi Taleb Yavaşlıyor, Enflasyon Düşüşünü Destekliyor

Son çeyrekli göstergeler, yurt içi talebin yavaşladığını ve enflasyonun düşüşüne katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:06
TCMB PPK: Yurt İçi Taleb Yavaşlıyor, Enflasyon Düşüşünü Destekliyor

TCMB PPK Gözlemleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanan son çeyrek göstergeleri, yurt içi talebin devam eden yavaşlaması ile birlikte enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde kaldığını ortaya koyuyor.

Talep ve Enflasyon İlişkisi

Bu veriler, ekonomik aktiviteler ve talep yapısındaki değişimlerin enflasyon üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Yavaşlayan talep, fiyat baskılarında önemli bir azalmaya yol açabilir.

TCMB'nin raporları, ekonominin genel sağlığını değerlendirmek adına kritik öneme sahipken, gerçekleşen bu yavaşlama, politika belirleyicilerin gelecekteki adımlarında önemli bir belirleyici olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşte: 20 Aralık Raporu Açıklandı
2
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi
3
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları (15:30)
4
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Bilgisi
5
İş Dünyası Faiz Indirimini Sevinçle Karşıladı
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Yurt Dışı Yatırımcılar Hisse Senedi ve DİBS Piyasasında Hareketlilik Yaşadı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!