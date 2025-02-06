TCMB Rezervleri 165 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB Rezervleri Düşüş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ocak haftasında toplam rezervlerinin 165 milyar 975 milyon dolar olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalış anlamına geliyor.

Döviz ve Altın Rezervleri Üzerine

31 Ocak itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri, 2 milyar 17 milyon dolar azalarak 97 milyar 311 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 99 milyar 328 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde altın rezervleri ise 432 milyon dolar artış göstererek 68 milyar 664 milyon dolara yükseldi.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre toplamda 165 milyar 975 milyon dolara geriledi. Aşağıda, TCMB rezervlerinin Ocak 2023 itibarıyla değişimi yer almaktadır: