TCMB Rezervleri Rekor Kırdı: 173,2 Milyar Dolar!

TCMB Toplam Rezervleri 173,2 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat haftasında toplam rezervlerinin 173,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu, bankanın tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Swap Hariç Net Rezervler de Rekor Kırdı

TCMB'nin açıklamasına göre, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yükselen rezerv rakamları, piyasalarda güven oluştururken, yatırımcılar arasında da olumlu bir hava yarattı. TCMB'nin başarılı rezerv yönetimi, ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor.