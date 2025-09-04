TCMB Rezervleri Rekor Seviyede: Toplam 178 milyar 357 milyon dolar

TCMB rezervleri rekor seviyeye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri, 22 Ağustos'ta 91 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler

26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161

23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750

29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126

26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080

31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648

28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910

19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910

29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373

27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390

25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398

1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619

13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482

27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057

24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560

14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152

14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082

21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114

04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261

30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190

05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879

13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289

20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698

11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243

18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567

25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848

01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989

08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365

15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510

22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327

29.08.2025 | 87.326 | 91.030 | 178.357