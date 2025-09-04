TCMB Rezervleri Rekor Seviyede: Toplam 178 milyar 357 milyon dolar

TCMB rezervleri rekor seviyeye yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri, 22 Ağustos'ta 91 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398
1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848
01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365
15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510
22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327
29.08.2025 | 87.326 | 91.030 | 178.357