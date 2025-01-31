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TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Yüzde 45 Faiz Oranı Belirlendi

TCMB, üç TL depo alım ihalesi açarak toplam 780 milyar lira fon sağladı. Faiz oranları yüzde 45 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:14
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Yüzde 45 Faiz Oranı Belirlendi

TCMB'den Önemli TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 660 milyar lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira olmak üzere toplam 780 milyar liralık üç TL depo alım ihalesi açtı.

660 Milyar Liralık İhale Detayları

3 Şubat vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gelen teklif ve gerçekleşme tutarı 608 milyar 217 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,97, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

Diğer İhalelerdeki Faiz Oranları

28 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

Son İhale Sonuçları

Bankanın 7 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 550 milyon lira oldu. Bu ihale için de minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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