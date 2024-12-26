DOLAR
35,2 0,1%
EURO
36,67 -0,1%
ALTIN
2.971,13 -0,28%
BITCOIN
3.364.208,34 3,51%

TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi

TCMB, toplamda 823 milyar lira tutarında iki TL depo alım ihalesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:12
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi

TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplamda 20 milyar ve 803 milyar 221 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihalelerin detayları, piyasanın faiz oranları üzerinde etkili olurken, ekonomideki dalgalanmaların da göstergesi olabiliyor.

31 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi kapsamında, teklif tutarı 134 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi. Gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 700 bin lira oldu. Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 48,49, maksimum faiz oranı yüzde 49 ve ortalama faiz oranı yüzde 48,86 olarak ilan edildi.

27 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

Bankanın 27 Aralık vadeli 803 milyar 221 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 803 milyar 221 milyon lira düzeyinde oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,88 olarak kaydedildi.

TCMB'nin gerçekleştirdiği bu ihaleler, finans sektörü ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasa dinamiklerine yön verme potansiyeline sahip.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşte: 20 Aralık Raporu Açıklandı
2
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi
3
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları (15:30)
4
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Bilgisi
5
İş Dünyası Faiz Indirimini Sevinçle Karşıladı
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Yurt Dışı Yatırımcılar Hisse Senedi ve DİBS Piyasasında Hareketlilik Yaşadı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!