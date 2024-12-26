TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplamda 20 milyar ve 803 milyar 221 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihalelerin detayları, piyasanın faiz oranları üzerinde etkili olurken, ekonomideki dalgalanmaların da göstergesi olabiliyor.

31 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi kapsamında, teklif tutarı 134 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi. Gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 700 bin lira oldu. Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 48,49, maksimum faiz oranı yüzde 49 ve ortalama faiz oranı yüzde 48,86 olarak ilan edildi.

27 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

Bankanın 27 Aralık vadeli 803 milyar 221 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 803 milyar 221 milyon lira düzeyinde oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,88 olarak kaydedildi.

TCMB'nin gerçekleştirdiği bu ihaleler, finans sektörü ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasa dinamiklerine yön verme potansiyeline sahip.