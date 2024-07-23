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TCMB TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesinde gelen teklif tutarı 58 milyar 532 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:31
TCMB TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği TL depo alım ihalesi, büyük bir ilgi gördü. İhalede toplam 58 milyar 532 milyon lira teklif toplandı.

İhale Detayları

TCMB, bugün gerçekleştirdiği ihalede toplam 100 milyar liralık bir piyasaya giriş sunmuştu. İhalede belirlenen faiz oranları ise şu şekilde oldu:

  • Minimum faiz oranı: %49,99
  • Maksimum faiz oranı: %50
  • Ortalama faiz oranı: %50

Bu sonuç, bankanın likidite sağlama çabalarının ne kadar yoğun olduğunu da ortaya koymuştur.

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